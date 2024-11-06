«Не могу слушать!» Том Коронель раскритиковал Норриса за слова про Ферстаппена

«Не могу слушать!» Том Коронель раскритиковал Норриса за слова про ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolНидерландский гонщик и аналитик на ТВ Том Коронель считает неуместным высказывание Ландо Норриса о том, что Макс Ферстаппен победил в дождевом Гран При Бразилии исключительно благодаря везению с красными флагами.