Какко набрал 27 очков в 42 матчах за «Сиэтл» после перехода из «Рейнджерс». Форвард установил личный рекорд по баллам в сезоне – 41

Нападающий «Сиэтла» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:3). Это результативное очко стало 41-м для финского форварда в этом сезоне с учетом выступлений за «Рейнджерс», из которого он был обменян по ходу чемпионата.