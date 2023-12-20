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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов набрал 0+2 с «Баффало» – 5-я игра подряд с очками. У него 5+4 на этом отрезке

Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал Кириллу Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (9:4).

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