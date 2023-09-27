Жителя Брянска осудят за публикацию в соцсети интимных фото знакомой

У себя дома по улице Спартаковской, используя одну из социальных сетей, без получения согласия 40-летней знакомой разместил ее фотографии интимного содержания в открытом доступе, - рассказали 27 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии