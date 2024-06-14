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Военные новости ★ спецоперация

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На смену МАПЛ проекта 093 «Шань

На смену МАПЛ проекта 093 «Шань» На смену МАПЛ проекта 093 «Шань»К сожалению, в статье не указано, какое именно мероприятие было связано с демонстрацией этой модели.

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