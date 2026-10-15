Противник выложил спутниковые снимки последствий ракетного удара по аэродрому в Борисоглебске.Судя по снимкам уничтожено 3-4 борта.
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А вот так это выглядело в Борисоглебске до налета вчера.
Ну таки построили машины как на парад, без прикрытия. Бей в своё удовольствие. А потом кричат это НАТО виновато в передаче данных.
Ну там хоть ладно одни МИГари да СУшки стояли.
Вот вам аэродром в Воронеже.
Тут и Медведи, Ту-22, самолёты разведки и истребители, с боекомплектом стоят в одной куче. Видимо приглашают нанести один удар для уничтожения всей группы разом!
А ведь если тут рванет то и в городе стекла повылетают, не говоря уже о жизни местных людей, аэродром-то практически в черте города находится...
Остаётся задать вопрос - а про ангары, капониры, ну или хотя бы маскировочные сети в Воронеже или Борисоглебске вообще не слышали?
писдес