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Nvidia высказывает предположение, что новые высокопроизводительные видеокарт...

Nvidia высказывает предположение, что новые высокопроизводительные видеокарт...

Nvidia высказывает предположение, что новые высокопроизводительные видеокарты RTX 5000 могут быть быстро распроданыТим Адамс, глобальный руководитель сообщества GeForce компании Nvidia, в сообщении на форуме заявил, что может произойти “дефицит товара” – ситуация, когда розничные торговцы распродают определенный товар.

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