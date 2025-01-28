Nvidia высказывает предположение, что новые высокопроизводительные видеокарт...

Nvidia высказывает предположение, что новые высокопроизводительные видеокарты RTX 5000 могут быть быстро распроданыТим Адамс, глобальный руководитель сообщества GeForce компании Nvidia, в сообщении на форуме заявил, что может произойти “дефицит товара” – ситуация, когда розничные торговцы распродают определенный товар.