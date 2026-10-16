Замгенсекретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода заявил, что на вступление в ШОС подали заявки 22 страны. Об этом он сказал на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.