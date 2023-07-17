Мостовой о легионерах «Зените»: «Могут потерять мотивацию выкладываться на 100 процентов. Может, им уже приелись победы»

В субботу в матче за OLIMPBET Суперкубок России сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.). «В матче за Суперкубок было ощущение, что игрокам ЦСКА больше хотелось выиграть трофей, чем игрокам «Зенита».
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