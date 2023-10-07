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Нетаньяху: Израиль находится в состоянии «войны», а не в формате операции

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии «войны», а не в формате операции

Израиль в настоящий момент находится в состоянии «войны», а не в формате операции. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Биньямин Нетаньяху, руководитель правительства еврейского государства.

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