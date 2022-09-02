Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС: Политолог задал главный вопрос

Группе МАГАТЭ Киев чинил препятствия как мог: в течение нескольких суток вёлся обстрел как самой Запорожской АЭС, так и Энергодара, ВСУ предприняли провальное контрнаступление на Херсон, а украинские диверсанты погибли на подступах к самой станции.