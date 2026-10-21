Иногда простые вопросы заставляют задуматься о том, как устроен наш слух. Почему одна и та же музыка на разной громкости воспринимается не просто тише или громче, а совершенно иначе? Я долго не мог понять, зачем на старых усилителях нужна кнопка loudness, пока не столкнулся с ситуацией, когда ночью хотелось слушать музыку тихо, но при этом не терять насыщенность баса и прозрачность высоких частот.
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