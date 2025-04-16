В Караганде запущены маршруты автобусов для дачников

С 15 апреля началось сезонное движение дачных автобусов. Маршруты №11д и 21д, следующие на Федоровские дачи, уже вышли на линию, сообщает Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды.
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