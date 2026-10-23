Президент США Дональд Трамп © Eric Lee/ReutersПолитолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может баллотироваться на третий срок.
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