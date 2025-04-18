❗️В Севастополе бывшего адвоката будут судить за мошенничество с земельными участками К адвокату обратились собственники земельных участков.
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❗️В Севастополе бывшего адвоката будут судить за мошенничество с земельными участками К адвокату обратились собственники земельных участков.