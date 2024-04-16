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В Италии осудили производство Alfa Romeo в Польше

В Италии осудили производство Alfa Romeo в Польше

Автоконцерн Stellantis решил поменять название нового кроссовера марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против "итальянского" названия автомобиля, который будет выпускаться в Польше.

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