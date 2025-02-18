Политика как он...
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Политика как она есть

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  • zhanna simonova
    США выведет из Европы 97% золотого запаса.Падение Европы
  • alik3456 Джексон
    А неважно. Пусть бояться и трясутся...Во Франции испуга...
  • Владимир Алтайцев
    Нет никакой  уверенности, что  США снимут санкции с России. Пока  что идёт один трёп.Падение Европы

Запад подготовил план мягкого поражения Украины

Запад подготовил план мягкого поражения Украины

США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение. План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

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