Запад подготовил план мягкого поражения Украины

Политика как она есть

США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение. План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).