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В 26 регионах России начался отопительный сезон

В 26 регионах России начался отопительный сезон

В 26 регионах России стартовал отопительный сезон, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой. В частности, речь идет об Архангельской, Магаданской, Мурманской, Костромской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ивановской, Тверской, Свердловской, Челябинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Камчатском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Коми, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Башкортостане, Якутии и Бурятии, заявили в ведомстве.

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