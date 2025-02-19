Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Ради порыбачить можно и умереть - погибла целая рота мужиков.МЧС России: тонки...
  • Olga
    И такой приехавший мошенник учится в московском вузе, конечно, на бюджетной основе? За счёт российского бюджета?Полицейские задер...
  • Сергей Васильевич
    Вот это и плохо! Правосудие должно способствовать возврату похищенных средств.В Краснодарском к...

В Калужской области сотрудники полиции совместно с общественником и участником СВО провели «Урок мужества» для студентов

В Калужской области сотрудники полиции совместно с общественником и участником СВО провели «Урок мужества» для студентов

В рамках проведения Всероссийской акции «Неделя мужества», в целях патриотического воспитания молодежи сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с членом Общественного совета при территориальном органе МВД, майором милиции в отставке, ветераном боевых действий Александром Байковым и участником СВО Николаем Бурлаковым провели встречу со студентами Калужского филиала Московского финансово-юридического института.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх