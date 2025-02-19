В Калужской области сотрудники полиции совместно с общественником и участником СВО провели «Урок мужества» для студентов

В рамках проведения Всероссийской акции «Неделя мужества», в целях патриотического воспитания молодежи сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с членом Общественного совета при территориальном органе МВД, майором милиции в отставке, ветераном боевых действий Александром Байковым и участником СВО Николаем Бурлаковым провели встречу со студентами Калужского филиала Московского финансово-юридического института.
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