Политнавигатор Советник бежавшего в начале СВО «городского головы» Мариуполя Пётр Андрющенко заверил, что якобы в городе большинство ждёт «освобождения» ВСУ, и пожаловался на «пророссийскую мерзость», от которой никуда не деться.