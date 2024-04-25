Рене Зеллвегер — 55. От девчонки из Техаса к голливудской звезде и народной любимице Бриджит Джонс

25 апреля Рене Зеллвегер исполняется 55 лет. Американская актриса запомнилась многим зрителям ролью Бриджит Джонс с проблемами в личной жизни и лишним весом, но на счету актрисы немало других успешных работ и две премии "Оскар".
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