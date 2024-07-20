Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 496 подписчиков

Никакого обмена: Немецкому наёмнику в Белоруссии подписали смертный приговор

Никакого обмена: Немецкому наёмнику в Белоруссии подписали смертный приговор

Немецкий наёмник Рико Кригер приговорён к расстрелу в Белоруссии. Он отличился организацией терактов в российском приграничье вместе со своими побратимами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Он приехал не пиво раздавать,а убивать,так прчему жалеть должны?Мы ничего им не должны!
Ответить
15 час.
Eduard
Фашистами были,ими и остались,
Ответить
14 час.
Eduard
Повесьте,как раньше делали!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх