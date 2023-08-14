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Панжинский о лыжных гонках в России: «Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок»

«Судя по прошедшему соревнованию в Малиновке (где проходила контрольная тренировка сборной России – Sports.

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