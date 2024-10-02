Отмена рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке: затронет ли ситуация нижегородцев и уфимцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября, ФедералПресс. После недавних событий, связанных с атакой Ирана на Израиль, российские авиакомпании объявили о переносе или отмене рейсов в страны Ближнего Востока, а также в обратном направлении.
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