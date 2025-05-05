Пакистан распродал свои боеприпасы Украине – запасов хватит только на четыре дня войны

Издание Indian Express пишет, что из-за поставок снарядов Украине Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов в условиях возможного начала военного конфликта с Индией из-за недавних событий в Кашмире.
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