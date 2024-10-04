Планы запустить скоростной поезд между Барнаулом и Новосибирском притормозили

В минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу, пишет Сибкрай.
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