Планы запустить скоростной поезд между Барнаулом и Новосибирском притормозили

В минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу, пишет Сибкрай.