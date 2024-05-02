По делу о взятке заместителю министра в Екатеринбурге задержан бывший депутат

Замминистра энергетики и ЖХК Свердловской области Андрея Кислицына подозревают в коррупции. Вместе с ним арестовали советника гендиректора крупной энергокомпании Павла МякишеваВ Екатеринбурге 2 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга по подозрению в коррупции отправил под арест советника генерального директора ПАО "Энергосбыт Плюс" Павла Мякишева.