По делу о взятке заместителю министра в Екатеринбурге задержан бывший депутат

Замминистра энергетики и ЖХК Свердловской области Андрея Кислицына подозревают в коррупции. Вместе с ним арестовали советника гендиректора крупной энергокомпании Павла МякишеваВ Екатеринбурге 2 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга по подозрению в коррупции отправил под арест советника генерального директора ПАО "Энергосбыт Плюс" Павла Мякишева.
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