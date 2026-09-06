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Мьянма планирует совместный проект по российскому СПГ с Москвой и Китаем

Мьянма планирует совместный проект по российскому СПГ с Москвой и Китаем

Россия, Мьянма и Китай готовят новый энергетический проект, способный связать российский рынок сжиженного природного газа с быстро растущей потребностью Нейпьидо в электроэнергии.

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