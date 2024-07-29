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Актер "Кадетства" Александр Головин в очередной раз оказался в центре скандала

Актер "Кадетства" Александр Головин в очередной раз оказался в центре скандала

Известный российский актер Александр Головин, прославившийся ролью Максима в популярном телесериале "Кадетство", вновь оказался в центре общественного внимания после того, как его спросили о том, проводит ли он время со своим ребенком.

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