Актер "Кадетства" Александр Головин в очередной раз оказался в центре скандала

Известный российский актер Александр Головин, прославившийся ролью Максима в популярном телесериале "Кадетство", вновь оказался в центре общественного внимания после того, как его спросили о том, проводит ли он время со своим ребенком.
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