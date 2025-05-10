Винодел Катаржин: виноград не собирают по 13-м числам из-за суеверий

Большинство виноделов считают себя суеверными людьми и избегают сбора винограда в определенные дни. Об этом РИА «Новости» рассказал главный винодел входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо» винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.