Винодел Катаржин: виноград не собирают по 13-м числам из-за суеверий

Большинство виноделов считают себя суеверными людьми и избегают сбора винограда в определенные дни. Об этом РИА «Новости» рассказал главный винодел входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо» винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.
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