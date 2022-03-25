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Харьков: что будет после. Хотя до этого надо дожить

На Харьковском фронте — то есть линии соприкосновения вокруг Харькова — относительное затишье. Артиллерийские дуэли продолжаются, люди пребывают в бомбоубежищах и испытывают лишения, но радикальных изменений не происходит Можно предположить, что российское военное командование и политическое руководство в будущем станут перед выбором — направлять ли высвободившиеся (в случае успешного окончания сражений за Мариуполь и Донбасс) силы на ликвидацию мощного харьковского гарнизона или продолжить операции на других направлениях.

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