Харьков: что будет после. Хотя до этого надо дожить

На Харьковском фронте — то есть линии соприкосновения вокруг Харькова — относительное затишье. Артиллерийские дуэли продолжаются, люди пребывают в бомбоубежищах и испытывают лишения, но радикальных изменений не происходит Можно предположить, что российское военное командование и политическое руководство в будущем станут перед выбором — направлять ли высвободившиеся (в случае успешного окончания сражений за Мариуполь и Донбасс) силы на ликвидацию мощного харьковского гарнизона или продолжить операции на других направлениях.