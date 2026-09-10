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Царьград

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TEZ TOUR: цены на туры в Египет зимой могут вырасти на 20%

TEZ TOUR: цены на туры в Египет зимой могут вырасти на 20%

Воскан Арзуманов, коммерческий директор TEZ TOUR Россия, заявил, что цены на туры в Египет зимой могут вырасти на 20% из-за возможного сокращения рейсов и высокого спроса.

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