Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Руководителям прибалтийских стран приказано кукарекать и тявкать Ирина Гусева Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Кошкин В НАТО продолжают тешить себя надеждой о господстве на Балтике и блокаде Калининграда.