Барнаульцам рассказали о погоде на неделю

Дождей не будет до воскресенья На текущей неделе в Барнауле не будет осадков, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на оперативном совещании в мэрии, посвященному устранению последствий непогоды.
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