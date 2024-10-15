Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении запрет пропаганды чайлдфри

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект, предполагающий запрет пропаганды идеологии чайлдфри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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