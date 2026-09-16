Абаскаль, Сёмин, Моуринью – спортивный директор «Факела» прокомментировал слухи о смене главного тренера

- В СМИ появилась информация о том, что Юрий Сёмин может стать главным тренером «Факела». Это правда? - вопрос спортивному директору «Факела» Руслану Пименову.
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