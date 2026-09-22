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RT Russia

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Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее за время конфликта на Украине

Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее за время конфликта на Украине

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что российская армия стала сильнее за время украинского конфликта.

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