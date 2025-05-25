По мере приближения очередного этапа переговоров между Украиной и Россией, на котором стороны должны будут представить свои меморандумы о том, как они видят завершение войны, в западных СМИ усиливаются критика Трампа за его «уступчивость» Путину.
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