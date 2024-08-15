Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

883 подписчика

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» 14-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили замаскированные огневые позиции и скопление живой силы ВСУ на Донецком направлении СВО

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» 14-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили замаскированные огневые позиции и скопление живой силы ВСУ на Донецком направлении СВО

При поддержке разведывательных отрядов беспилотных летательных аппаратов и корректировке в режиме реального времени, артиллеристы реактивных системы нанесли точный удар и уничтожили замаскированные огневые позиции и живую силу противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх