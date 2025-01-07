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Гренландия и Украина – где связь? Как планы Трампа на датский остров могут осложнить международную позицию Киева

Гренландия и Украина – где связь? Как планы Трампа на датский остров могут осложнить международную позицию Киева

Западные СМИ продолжают активно обсуждать анонсированную поездку сына Дональда Трампа в Гренландию – самоуправляемую часть датского королевства, которую избранный американский президент хочет купить у Копенгагена.

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