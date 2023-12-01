Не кража, а спасение: как Греция пытается отвоевать свое наследие у Британского музея

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за того, что греческий премьер назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными.
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