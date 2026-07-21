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RT Russia

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Депутат Милонов: Украина постепенно опускается в хаос

Депутат Милонов: Украина постепенно опускается в хаос

Депутат Госдумы Виталий Милонов, говоря о попытке украинских каналов и иностранных СМИ посеять панику среди россиян публикациями об атаке на склад Wildberries, в беседе с RT выразил мнение, что Киев сам постепенно опускается в хаос.

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