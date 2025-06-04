Как спастись от комаров: лучшие средства для защиты от насекомых

Лето — время отдыха на природе, но назойливые комары могут испортить даже самый приятный вечер. Чтобы защититься от укусов и избежать зуда в ближайшие несколько дней, стоит правильно подойти к выбору защиты от насекомых.
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