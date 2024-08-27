Рецепт омлета, который не похож на омлет: всё дело в секретном ингредиенте

Каждое утро родители мучительно решают вопрос, чем накормить ребенка. Панкейки готовить долго, сухие завтраки каждый день есть не хочется, бутерброды надоели.
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