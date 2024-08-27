Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    Рвать их незачемРваные баклажаны:...
  • Виктор Белогорцев
    а на тортильи тесто не надо? а если их покупать то не проще ли купить чебуреки?Чебуреки без тест...
  • Мила пУХОВА (пухова)
    Любят у нас гадости написать...Сами-то что можете предложить?😊Чебуреки без тест...

Рецепт омлета, который не похож на омлет: всё дело в секретном ингредиенте

Рецепт омлета, который не похож на омлет: всё дело в секретном ингредиенте

Каждое утро родители мучительно решают вопрос, чем накормить ребенка. Панкейки готовить долго, сухие завтраки каждый день есть не хочется, бутерброды надоели.

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