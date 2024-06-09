Кондратьев: туристы из стран Ближнего Востока едут в РФ, чтобы переждать жару

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, зачем туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии