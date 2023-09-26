Аналитик Ерёмина описала лояльное отношение к нацизму в западном мире

Профессор Наталья Ерёмина, преподаватель кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, прокомментировала обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».
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