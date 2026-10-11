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Отношения Трампа и Зеленского ухудшились с момента их конфликта в 2025 году – WSJ

Отношения Трампа и Зеленского ухудшились с момента их конфликта в 2025 году – WSJ

Отношения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли самой низкой точки со времени их конфликта в Белом доме в феврале 2025 года.

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Betahon

До сих пор интеллигентному европейцу трудно понять, что может объединять американского барыгу и еврейского попрошайку?!...