За рулем
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За рулем

10 974 подписчика

Нарушает или нет? А вы знаете, что грозит водителю за такой маневр?

Нарушает или нет? А вы знаете, что грозит водителю за такой маневр?

Прав ли водитель поливомоечной машины, выполняя такой маневр?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.

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