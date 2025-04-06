В Госдуме предложили назвать стадион, улицу или сквер в Москве в честь Овечкина

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с инициативой назвать в честь хоккеиста Александра Овечкина стадион, сквер или улицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии