Политика как он...
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Политика как она есть

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Артемий Лебедев назвал популярную соцсеть «искажающей реальность вонючей помойкой»

Артемий Лебедев назвал популярную соцсеть «искажающей реальность вонючей помойкой»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что популярная соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) искажает реальность с помощью алгоритмов.

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